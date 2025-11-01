Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Покровске проходит десантная операция. Руководит лично Буданов
01 ноября 2025, 11:32

В Покровске проходит десантная операция. Руководит лично Буданов

Подразделения ГУР проводят десантную операцию в Покровске. Фото: скриншот Подразделения ГУР проводят десантную операцию в Покровске. Фото: скриншот

Спецподразделения и авиация Главного управления разведки МОУ десантировались с вертолетов в Покровске в Донецкой области. За прифронтовой город идут тяжелые бои. Об этом передает «Суспільне», также сообщил журналист Economist Оливер Кэрролл.

Штурмовики военной разведки вошли в районы города, которые российское командование считало контролируемыми. Эти районы считаются стратегически важными для украинской логистики.

Как отмечается, в операции задействованы несколько вертолетов. Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов находится на месте и руководит операцией лично.

Ранее мы писали, что в прифронтовом городе Покровск в Донецкой области был замечен начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Донецкая область Покровск
События
Война
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:25
В колледжах на захваченной Донетчины агитируют подростков подписывать контракт с армией РФ
15:36
Россияне завершают «строительство» драмтеатра в Мариуполе: как он выглядит сейчас
11:01
Россия легализует мобилизацию украинцев на оккупированных территориях
19:27
Пушилин назначил «министра труда и социальной политики» в группировки «ДНР»
16:30
Из-за ремонта крыши дома в Донецке погибло множество птиц
15:20
После удара по ТЭС в Счастье Луганщина осталась без света
15:00
На оккупированной территории Запорожской области пропала 15-летняя девочка
12:21
Оккупанты создают церковно-военное образование для детей Донетчины
11:11
Партизаны уничтожают связь РФ от Донбасса до Камчатки
10:45
Оккупанты продают дрова, конфискованные у жителей Херсонщины
23:01
В России ликвидирован полковник ОМОНа, причастный к преступлениям в Буче
13:13
В оккупированном Мариуполе захватчики планируют восстановить Экстрим-парк
12:33
В захваченном Донецке посреди дороги упал БПЛА
09:49
На оккупированных территориях РФ ставит в школах «Парты героев»
08:20
Диверсия в Токмаке: «АТЕШ» ударил по логистике оккупантов
15:35
На ВОТ Запорожской области подорвали железную дорогу, с рельсов сошли десятки вагонов
15:08
Чиновник Минсельхоза РФ подозревается в военном преступлении в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях
12:45
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
12:38
Ханженковское водохранилище в Донецкой области вновь наполняется после летнего обмеления
09:59
В оккупированном Крыму обвал связи и дефицит топлива — «ОТПОР»
все новости
12:25
В колледжах на захваченной Донетчины агитируют подростков подписывать контракт с армией РФ
11:32
В Покровске проходит десантная операция. Руководит лично Буданов
11:10
Разрушены дома и повреждено админздание в Донецкой области: в полиции показали последствия атак за сутки
10:14
Буданов приехал в Покровск — СМИ
09:59
ГУР вывело из строя нефтепродуктопровод «Кольцевой» в Московской области РФ
09:40
Силы ПВО ночью сбили 206 из 223 БПЛА
09:06
Армия РФ ночью ударила по Полтавщине, Днепропетровщине и Николаевщине: есть раненые, вспыхнули пожары
08:23
Российский дрон ночью атаковал Славянск
08:14
Двое людей пострадали за сутки в Донецкой области
22:30
Канада выплатила Украине 10 млн долларов на ремонт энергетической инфраструктуры
21:46
Первый список депортированных Россией детей будет на столе у всех лидеров — Зеленский
20:46
Польша перехватила российский самолет-разведчик Ил-20
20:25
В Украине снова будут отключать свет: какие будут графики 1 ноября
19:42
Пентагон одобрил передачу ракет Tomahawk для Украины — CNN
18:36
РФ депортировала украинских сирот во время оккупации: Украина вернула детей
18:12
РФ ударила по Херсону: число раненых возросло
17:29
ВМС ударили ракетами по Орловской ТЭЦ и подстанции «Новобрянская» в РФ
17:07
Украинские пилоты дронов уничтожили «Град» и танки российских войск на Константиновском направлении: кадры
16:50
В Константиновке удар ВС РФ повредил броневик «Рошель», внутри которого находились военные
15:52
СБУ и ГУР уничтожили один из трех «Орешников» на полигоне Капустин Яр РФ
все новости
ВИДЕО
Подразделения ГУР проводят десантную операцию в Покровске. Фото: скриншот В Покровске проходит десантная операция. Руководит лично Буданов
01 ноября, 11:32
ГУР вывело из строя нефтепродуктопровод «Кольцевой». Фото: скриншот ГУР вывело из строя нефтепродуктопровод «Кольцевой» в Московской области РФ
01 ноября, 09:59
Первый список депортированных Россией детей будет на столе у всех лидеров. Фото: ОП Первый список депортированных Россией детей будет на столе у всех лидеров — Зеленский
31 октября, 21:46
Удар по РСЗО «Град» на Константиновском направлении. Фото: кадр из видео Украинские пилоты дронов уничтожили «Град» и танки российских войск на Константиновском направлении: кадры
31 октября, 17:07
Последствия обстрела рынка в Херсоне. Фото: Херсонская ГВА Армия РФ из артиллерии массированно обстреляла Херсон: под удар попал рынок, двое погибших и почти 10 раненых
31 октября, 15:48
Сброс россиянами ФАБов на шахтоуправление «Покровское». РФ ударила по шахте «Покровское» тремя авиабомбами
31 октября, 13:43
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор