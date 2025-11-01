В Покровске проходит десантная операция. Руководит лично Буданов

Подразделения ГУР проводят десантную операцию в Покровске. Фото: скриншот

Спецподразделения и авиация Главного управления разведки МОУ десантировались с вертолетов в Покровске в Донецкой области. За прифронтовой город идут тяжелые бои. Об этом передает «Суспільне», также сообщил журналист Economist Оливер Кэрролл.



Штурмовики военной разведки вошли в районы города, которые российское командование считало контролируемыми. Эти районы считаются стратегически важными для украинской логистики.



Как отмечается, в операции задействованы несколько вертолетов. Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов находится на месте и руководит операцией лично.



Ранее мы писали, что в прифронтовом городе Покровск в Донецкой области был замечен начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях