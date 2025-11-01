У Покровську відбувається десантна операція. Керує особисто Буданов

Підрозділи ГУР проводять десантну операцію у Покровську. Фото: скріншот

Спецпідрозділи та авіація Головного управління розвідки МОУ десантувалися з гелікоптерів у Покровську на Донеччині. За прифронтове місто йдуть важкі бої. Про це передає «Суспільне», також повідомив журналіст Economist Олівер Керрол.



Штурмовики військової розвідки увійшли до районів міста, які російське командування вважало за контрольовані. Ці райони вважаються стратегічно важливими для української логістики.



Як зазначається, в операції залучено кілька вертольотів. Глава ГУР МОУ Кирило Буданов перебуває на місці та керує операцією особисто.



Раніше ми писали, що у прифронтовому місті Покровськ у Донецькій області було помічено начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Кирила Буданова.

