Силы обороны улучшили тактическое положение в нескольких кварталах Покровска. Фото: скриншот

Обстановка в Покровске остается сложной и динамичной. В результате успешных контрдействий украинские военные сумели улучшить тактическое положение в нескольких кварталах города. Об этом сообщили в пресс-службе 7 корпус ДШВ.



«Увеличиваем количество штурмовых групп в Покровске, используя диверсифицированные способы перемещения личного состава. Одновременно украинские военные работают над решениями по блокированию логистики врага с последующим ее перерезанием», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, то за последнюю неделю в городе уничтожили 85 россиян. Всего в октябре в зоне ответственности 7 корпуса ДШВ украинские воины ликвидировали 1320 россиян, еще 646 — «вышли из строя».



Кроме того, за последние сутки Силы обороны сбили 5 «Шахедов» и 1 «Герань».



Ранее мы писали, что спецподразделения и авиация Главного управления разведки МОУ десантировались с вертолетов в Покровске в Донецкой области. За прифронтовой город идут тяжелые бои.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях