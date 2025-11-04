CAESAR ВСУ уничтожила «Гиацинт» оккупантов под Покровском

Место попадания CAESAR 55-й ОАБР.

В ходе контрбатарейной дуэли на Покровском направлении самоходная артиллерийская установка CAESAR 55-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ уничтожила пушку 2А36 «Гиацинт-Б» российских войск.







«Продолжаем выявлять и уничтожать вражеские "Гиацинты" на Покровском направлении. Каждый точный выстрел — это сохранённые жизни наших пехотинцев», — сообщили в 55-й ОАБР.



Ранее украинские Силы обороны за сутки обезвредили пять танков, 42 артиллерийские системы и одну реактивную систему залпового огня противника.