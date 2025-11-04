CAESAR ЗСУ знищила «Гіацинт» окупантів під Покровськом

Місце влучання CAESAR 55-ї ОАБР.

Під час контрбатарейної дуелі на Покровському напрямку самохідна артилерійська установка CAESAR 55-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ знищила гармату 2А36 «Гіацинт-Б» російських військ.







«Продовжуємо виявляти й знищувати ворожі "Гіацинти" на Покровському напрямку. Кожен точний постріл — це врятовані життя наших піхотинців», — повідомили в 55-й ОАБР.



Раніше українські Сили оборони за добу знешкодили п'ять танків, 42 артилерійські системи та одну реактивну систему залпового вогню противника.