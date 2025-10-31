РФ ударила по шахте «Покровское» тремя авиабомбами

Российские оккупанты нанесли авиаудары по шахтоуправлению «Покровское», использовав три ФАБа с УМПК, сообщает WarArchive.
По данным архива кадров российско-украинской войны, удар был нанесен примерно 29 октября вблизи села Удачное в Донецкой области.
Стоит отметить, что только вчера за один день противник нанес три ракетных и 88 авиационных ударов, применил 66 ракет и сбросил 168 управляемых авиационных бомб.
Кроме того, для поражения целей оккупанты задействовали 6725 дронов-камикадзе.
