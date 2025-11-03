Активність ворога на Сумщині знизилася після перекидання сил РФ

Робота українських захисників на Сумському напрямку.

Активність російських військ на Сумському напрямку значно знизилася після перекидання основних сил в Донецьку область. Про це повідомив автор військового Telegram-каналу «Офіцер» з позивним «Алекс».

«Вони перекинули й профільні підрозділи ударних БПЛА, від яких зараз у Сумській області залишилося всього кілька рот. Окупанти вже не проводять точкових операцій з ураження наших логістичних шляхів», — йдеться в повідомленні.



За словами військового, у порівнянні з минулим, зараз на цій ділянці фронту спостерігається відносне затишшя.

У Генштабі також відзначили зниження активності противника. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські захисники відбили одну атаку росіян за минулу добу.