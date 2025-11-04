ГУР знищило штаб російських операторів БПЛА в Авдіївці

Штаб «Рубікона» в окупованій Авдіївці.

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України завдали точного удару по штабу російського підрозділу «рубікон» в окупованій Авдіївці Донецької області, повідомляє ГУР МО України.



У напівзруйнованій будівлі перебував штаб російських операторів безпілотників. «Рубікон» спеціалізується на застосуванні ударних БПЛА і вважається одним з найбільш боєздатних підрозділів армії РФ, на який Москва виділяє значні ресурси.



Розвідники за отриманими координатами направили в ціль безпілотник FPV-2, оснащений бойовою частиною вагою 105 кг. Удар припав точно по штабу — ліквідовані офіцери та оператори дронів противника.







За підрахунками аналітиків In Factum, удар припав приблизно за 40 км від лінії фронту.

«Приємно бачити, як FP-1 і FP-2 стають інструментом різних підрозділів Сил оборони. Спочатку їх застосовувала СБУ, потім — ССО та СБС, а тепер і ГУР. Сподіваюся, невдовзі FP-2 стане основним ударним дроном середнього класу і в армійських корпусах», — зазначається у повідомленні.

