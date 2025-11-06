Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Из Константиновки вывезли гражданских: во время эвакуации в небе был замечен российский дрон
06 ноября 2025, 16:51

Из Константиновки вывезли гражданских: во время эвакуации в небе был замечен российский дрон

В Донецкой области продолжается эвакуация. Фото: скриншот В Донецкой области продолжается эвакуация. Фото: скриншот

Полицейский экипаж «Белый ангел» совместно с волонтером заехал в центральную часть Константиновки. Они эвакуировали супружескую пару. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В ведомстве уточнили, что во время эвакуации рядом кружил российский дрон.

«Начальник отдела организации эвакуационных мероприятий ГУНП в Донецкой области Геннадий Юдин следил за небом, пока автомобиль с эвакуированными людьми быстро покидал опасную зону. Эвакуация из Константиновки остается сложной, пока в городе остаются гражданские, эвакуация будет продолжаться», — говорится в сообщении.



Как отмечается, ранее в Константиновке проживало более 72 тысяч человек, сейчас осталось чуть больше пяти тысяч, в частности пожилые люди.

Напомним, спасатели эвакуационной группы «Феникс» вывезли трех жителей из прифронтовой Дружковки Краматорского района.

Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редактор «Новостей Донбасса»

