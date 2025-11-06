З Костянтинівки вивезли цивільних: під час евакуації в небі було помічено російський дрон

На Донеччині триває евакуація. Фото: скриншот

Поліцейський екіпаж «Білий янгол» разом із волонтером заїхав до центральної частини Костянтинівки. Вони евакуювали подружню пару. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



У відомстві уточнили, що під час евакуації поряд кружляв російський дрон.



«Начальник відділу організації евакуаційних заходів ГУНП у Донецькій області Геннадій Юдін стежив за небом, поки автомобіль з евакуйованими людьми швидко залишав небезпечну зону. Евакуація з Костянтинівки залишається складною, доки у місті залишаються цивільні, евакуація триватиме», — йдеться у повідомленні.





Як зазначається, раніше у Костянтинівці проживало понад 72 тисячі осіб, зараз залишилося трохи більше п'яти тисяч, зокрема люди похилого віку.



Нагадаємо, рятувальники евакуаційної групи «Фенікс» вивезли трьох мешканців із прифронтової Дружківки Краматорського району.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

