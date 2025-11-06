Спасатели эвакуировали трёх жителей из Дружковки

Эвакуация мирных жителей Дружковки.

Спасатели эвакуационной группы «Феникс» вывезли трёх жителей из прифронтовой Дружковки Краматорского района. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Донецкой области.







Сотрудники службы сопровождали людей в безопасное место, помогали с вещами, поддерживали и оказывали необходимую помощь на каждом этапе эвакуации.

«Не ждите, пока станет совсем поздно. Эвакуация — это спасение. Те, кто уже прошёл этот путь, знают: жизнь стоит того, чтобы её беречь!», — отметили спасатели.

Ранее из Алексеево-Дружковки экипаж «Белый ангел» эвакуировал семью с детьми. Также полицейские эвакуировали двух жителей, которые пешком вышли из фронтового Ямполя под Лиманом. Во всей Лиманской громаде остаётся более четырёх тысяч жителей.



Автор новости: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»