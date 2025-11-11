Спасатели эвакуировали 17 жителей Дружковки, среди них дети

Эвакуация мирных жителей Донецкой области.

С начала ноября спасатели эвакуировали 17 жителей Дружковки Краматорского района, среди которых — пятеро детей. Во время эвакуации они сопровождали граждан, помогали с личными вещами и оказывали всестороннюю поддержку на всём пути к безопасному месту, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.







Несмотря на ежедневные обстрелы и постоянную угрозу, спасатели эвакуационной группы «ФЕНИКС» неустанно выполняют свою миссию — вывозят людей из прифронтовых населённых пунктов региона, где жизнь каждую секунду находится под угрозой.



«Уважаемые жители области! Не откладывайте решение на потом — может быть поздно. Эвакуация — это не бегство, а забота о собственной жизни. Опыт тех, кто уже воспользовался этой возможностью, доказывает: сохранить жизнь — самое важное», — говорится в заявлении спасателей.



Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что с начала октября 438 жителей Донетчины были расселены в разных регионах Украины.



Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»