С начала октября 438 жителей Донетчины расселили в регионах Украины

В Донецкой области продолжается эвакуация. Фото: Вадим Филашкин

Среди них — 153 маломобильных человека. Эвакуация в Донецкой области продолжается ежедневно. Людей размещают на западе Украины и в центральной части — Черновицкой, Кировоградской, Полтавской, Хмельницкой и Львовской областях. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Во время эвакуации на транзитных пунктах дончане получают горячее питание, гуманитарную и психологическую помощь. Ежедневно через такие пункты проходит около 200 человек», — заявил он.



По словам Филашкина, те, кто нуждается в бесплатном жилье, поселяются в местах временного проживания ВПЛ — условия комфортные, проживание бесплатное.





В эвакуации участвуют полиция, ГСЧС, военные администрации, капелланы и волонтеры более 20 организаций.



Ранее мы писали, что полицейский экипаж «Белый ангел» совместно с волонтером заехал в центральную часть Константиновки. Они эвакуировали супружескую пару.



Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редактор «Новостей Донбасса»

