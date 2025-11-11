Рятувальники евакуювали 17 жителів Дружківки, серед них діти

Від початку листопада рятувальники евакуювали 17 жителів Дружківки Краматорського району, серед яких — п’ятеро дітей. Під час евакуації вони супроводжували громадян, допомагали з особистими речами та надавали всебічну підтримку на всьому шляху до безпечного місця, повідомляє Головне управління ДСНС України у Донецькій області.
Попри щоденні обстріли та постійну небезпеку, рятувальники евакуаційної групи «ФЕНІКС» невтомно виконують свою місію — вивозять людей із прифронтових населених пунктів, де життя щомиті під загрозою.
«Шановні жителі області! Не відкладайте рішення на потім — може бути пізно. Евакуація — це не втеча, а турбота про власне життя. Досвід тих, хто вже скористався цією можливістю, доводить: зберегти життя — найважливіше», — йдеться у зверненні рятувальників.
Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що від початку жовтня 438 жителів Донеччини були розселені в різних регіонах України.
Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях