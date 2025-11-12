Масштабная коррупция в энергетике: бывшего главу Минэнерго Германа Галущенко отстранили от должности министра

Отстраненный от должности министра юстиции Украины Герман Галущенко. Фото: Галущенко в Фейсбук

Утром 12 ноября провели внеочередное заседание Кабинета министров Украины. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.



По ее словам, Кабмин принял решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции Украины.



«Решением правительства возложили исполнение обязанностей министра на заместительницу министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак», – отметила премьер.



Сам Галущенко после отстранения заявил, что говорил со Свириденко.



«Полностью соглашаюсь: нужно принять политическое решение, а потом разбираться со всеми деталями. Не держусь за должность министра и не буду держаться. Считаю, что отстранение на время расследования – это цивилизованный и правильный сценарий. Буду защищать себя в юридической плоскости и буду доказывать свою позицию», – сказал он.



Стоит отметить, что 10 ноября в Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении Галущенко с должности министра юстиции.



По данным «Украинской правды», Галущенко, который ранее занимал должность министра энергетики Украины, фигурирует на пленках НАБУ, опубликованных в рамках операции «Мидас» по разоблачению масштабной коррупции в энергетической отрасли. В частности, на опубликованных бюро записях можно услышать разговор «Министра энергетики» с «Карлсоном» – бизнесменом и совладельцем студии «Квартал-95» Тимуром Миндичем, которому уже сообщили о подозрении. Именно Миндича бюро считает руководителем преступной организации, которая выстроила масштабную коррупционную схему.



У Галущенко антикоррупционное бюро уже провело обыски. В Министерстве юстиции подтвердили, что с его участием провели следственные действия в рамках уголовного производства.

Напомним, что НАБУ и САП провели масштабную операцию под кодовым названием «Мидас» и разоблачили преступную организацию, действовавшую в энергетической отрасли. Среди фигурантов: известный бизнесмен – по данными СМИ, совладелец студии «Квартал-95» Тимур Миндич, бывшие и действующие чиновники, топ-менеджеры стратегических предприятий. Через сеть «смотрящих» они контролировали кадровые решения, закупки и финансовые потоки, зарабатывая на «откатах» от подрядчиков «Енергоатома».



В рамках этого расследования НАБУ и САП сообщили бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову о подозрении в незаконном обогащении.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко