12 листопада 2025, 10:03

Масштабна корупція в енергетиці: колишнього голову Міненерго Германа Галущенка відсторонили від посади міністра

Відсторонений від посади міністра юстиції України Герман Галущенко. Фото: Галущенко у Фейсбук Відсторонений від посади міністра юстиції України Герман Галущенко. Фото: Галущенко у Фейсбук

Вранці 12 листопада провели позачергове засідання Кабінету міністрів України. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, Кабмін ухвалив рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов'язків міністра юстиції України.

«Рішенням уряду поклали виконання обов’язків міністра на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак», – зазначила прем'єрка.

Сам Галущенко після відсторонення заявив, що говорив зі Свириденко.

«Повністю погоджуюсь: треба ухвалити політичне рішення, а потім розбиратися з усіма деталями. Не тримаюся за посаду міністра і не триматимуся. Вважаю, що усунення на час розслідування – це цивілізований та правильний сценарій. Захищатиму себе в юридичній площині й доводитиму свою позицію», – сказав він.

Варто зазначити, що 10 листопада у Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення Галущенка з посади міністра юстиції.

За даними «Української правди», Галущенко, який раніше обіймав посаду міністра енергетики України, фігурує на плівках НАБУ, опублікованих у рамках операції «Мідас» щодо викриття масштабної корупції в енергетичній галузі. Зокрема, на опублікованих бюро записах можна почути розмову «Міністра енергетики» з «Карлсоном» – бізнесменом та співвласником студії «Квартал-95» Тимуром Міндічем, якому вже повідомили про підозру. Саме Міндіча бюро вважає керівником злочинної організації, яка вибудувала масштабну корупційну схему.

У Галущенка антикорупційне бюро вже провело обшуки. У Міністерстві юстиції підтвердили, що за його участю провели слідчі дії у рамках кримінального провадження.

Нагадаємо, що НАБУ та САП провели масштабну операцію під кодовою назвою «Мідас» та викрили злочинну організацію, що діяла в енергетичній галузі. Серед фігурантів: відомий бізнесмен – за даними ЗМІ, співвласник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч, колишні та чинні чиновники, топменеджери стратегічних підприємств. Через мережу «смотрящих» вони контролювали кадрові рішення, закупівлі та фінансові потоки, заробляючи на «відкатах» від підрядників «Енергоатому».

У рамках цього розслідування НАБУ та САП повідомили колишньому віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову про підозру у незаконному збагаченні.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

