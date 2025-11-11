Операция «Мидас»: НАБУ сообщило о подозрении бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову

Бывший вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов. Фото: Чернышов в Фейсбук

НАБУ и САП сообщили бывшему вице-премьер-министру Украины о подозрении в незаконном обогащении – ст. 368-5 УК Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.



По данным следствия, экс-чиновник был среди людей, посещавших так называемую «прачечную» – место, где легализировались деньги, полученные преступным путем. Контролировалась «прачечная» руководителем преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП.



Детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 миллиона долларов и почти 100 тысяч евро наличными.



В «Суспільному» со ссылкой на прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры подтвердили, что речь идет о бывшем вице-премьер-министре Алексее Чернышове.

Напомним, что НАБУ и САП провели масштабную операцию под кодовым названием «Мидас» и разоблачили преступную организацию, действовавшую в энергетической отрасли. Среди фигурантов: известный бизнесмен – по данными СМИ, совладелец студии «Квартал-95» Тимур Миндич, которому также сообщили о подозрении, бывшие и действующие чиновники, топ-менеджеры стратегических предприятий. Через сеть «смотрящих» они контролировали кадровые решения, закупки и финансовые потоки, зарабатывая на «откатах» от подрядчиков.



Отмыванием денег занимался отдельный «бэк-офис», располагавшийся в центре Киева. Как выяснилось, помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача. В общей сложности через «прачечную» за время документирования их деятельности прошло около 100 миллионов долларов.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко