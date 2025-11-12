СЗР України розкрила масштаби «тіньового флоту» Росії

Нафтовий танкер BALLA під прапором Ліберії, керований грецькою TMS Tankers Ltd, здійснював рейси з Усть-Луги в 2025 році.

Служба зовнішньої розвідки України продовжує відстежувати діяльність так званого «тіньового флоту» Росії, аналізуючи всі зміни, пов’язані із санкційним тиском та спробами Кремля обійти міжнародні обмеження.



За даними СЗР, у жовтні 2025 року з російських портів вийшло 140 танкерів, які загалом експортували 15,97 млн тонн нафти та нафтопродуктів (приблизно 116,9 млн барелів).



З цього числа 84 судна належать до «тіньового флоту» РФ, з яких 72 вже перебувають під санкціями. Ще 56 танкерів не входять до складу «тіньового флоту», однак 15 із них також під міжнародними обмеженнями.



У Службі зовнішньої розвідки зазначають, що така активність свідчить про спроби Росії ухилятися від санкцій і підтримувати експорт енергоносіїв, попри зростаючий міжнародний тиск.

Раніше міжнародний дослідницький проєкт Shadow Fleet Secrets дійшов висновку, що європейські та американські судновласники за останні роки продали 230 старих танкерів до російського «тіньового флоту».

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»