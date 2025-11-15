Удар по Киеву: возросло количество жертв

Возросло количество жертв в Киеве. Фото: ГСЧС

По состоянию на утро 15 ноября возросло количество жертв в результате российского удара в Киеве 14 ноября. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.



«Утром в больнице скончалась пожилая женщина, пострадавшая во время обстрела 14 ноября. Количество погибших киевлян от рук российских террористов составляет 7 человек», — заявил он.





В ГСЧС уточнили, что в Деснянском районе завершили поисково-спасательные работы. Разборка и вывоз 262 тонн строительных конструкций и древесины.



Ранее мы писали, что 14 ноября Россия ракетами и дронами массированно атаковала Киев.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»