Удар по Києву: зросла кількість жертв

Зросла кількість жертв у Києві. Фото: ДСНС

Станом на ранок 15 листопада зросла кількість жертв внаслідок російського удару у Києві 14 листопада. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.



«Вранці у лікарні померла жінка похилого віку, яка постраждала під час обстрілу 14 листопада. Кількість загиблих киян від рук російських терористів становить 7 людей», — заявив він.





У ДСНС уточнили, що у Деснянському районі завершили пошуково-рятувальні роботи. Розбирання та вивіз 262 тонн будівельних конструкцій та деревини.



Раніше ми писали, що 14 листопада Росія ракетами та дронами масовано атакувала Київ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»