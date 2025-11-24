Оккупанты сбросили авиабомбу на Константиновку: поврежден фасад дома

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

В понедельник, 24 ноября, российские военные атаковали прифронтовой город Константиновка в Донецкой области с помощью авиационной бомбы ФАБ-250. Известно о повреждениях гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«В результате удара никто из местных жителей не пострадал. Несмотря на отсутствие человеческих жертв, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры», отметил он.



По словам Горбунова, россияне повредили фасад частного жилого дома.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»