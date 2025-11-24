На Славянск вчера было сброшено три авиабомбы

Последствия авиаудара по Славянску. Фото: Нацполиция Украины

В Славянске правоохранители задокументировали последствия очередной атаки: по предварительным данным, пострадали не менее пяти человек.



Вчера в 15:53 российские войска сбросили на город три управляемые авиабомбы «ФАБ-250». Удар пришелся по жилой застройке.



Среди раненых — две девочки 13 и 15 лет, а также 81-летняя женщина и двое мужчин 57 и 75 лет. Медики диагностировали у пострадавших взрывные травмы, осколочные ранения, переломы, ушибы и острую стрессовую реакцию.



Полицейские помогали спасателям вывозить людей из-под завалов и доставлять их в больницу. Повреждены два многоквартирных дома, частный дом, котельная, элементы железнодорожной инфраструктуры, а также шесть гражданских автомобилей.

В Донецкой ОВА подчеркнули: «В области давно уже нет безопасных мест. Даже города, которые находятся относительно далеко от линии фронта, — под постоянным огнем». Администрация предупреждает: «Оставаться здесь опасно, а оставлять здесь детей — безответственно».



Жителей просят не откладывать решение об эвакуации и выехать за пределы области. Контакты для эвакуации:

0-800-500-121, +380 73 050 0121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal). Для тяжело больных и людей с инвалидностью: 0-800-332-614

