Окупанти скинули авіабомбу на Костянтинівку: пошкоджено фасад будинку

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

У понеділок, 24 листопада, російські військові атакували прифронтове місто Костянтинівка на Донеччині за допомогою авіаційної бомби ФАБ-250. Відомо про ушкодження громадянської інфраструктури. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Внаслідок удару ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Попри відсутність людських жертв, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури», — зазначив він.



За словами Горбунова, росіяни пошкодили фасад приватного житлового будинку.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»