Окупанти скинули авіабомбу на Костянтинівку: пошкоджено фасад будинку

У понеділок, 24 листопада, російські військові атакували прифронтове місто Костянтинівка на Донеччині за допомогою авіаційної бомби ФАБ-250. Відомо про ушкодження громадянської інфраструктури. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
«Внаслідок удару ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Попри відсутність людських жертв, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури», — зазначив він.
За словами Горбунова, росіяни пошкодили фасад приватного житлового будинку.
Раніше ми писали, що правоохоронці задокументували наслідки чергової атаки: за попередніми даними, постраждали щонайменше п'ять осіб у Слов'янську.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях