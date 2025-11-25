Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Армия РФ ударила беспилотником «Молния-2» по Славянской громаде
25 ноября 2025, 12:30

Армия РФ ударила беспилотником «Молния-2» по Славянской громаде

Фото: Славянская МВА Фото: Славянская МВА

Вчера поздно вечером РФ дважды атаковала Славянскую громаду. По словам начальника городской военной администрации Вадима Ляха, зафиксированы два удара с применением БПЛА «Молния-2».

Под вражескую атаку попал поселок Билбасовка. Повреждены два частных дома, обошлось без пострадавших.

По утренней информации Донецкой ОВА на 25 ноября, в течение суток российские войска 15 раз обстреливали населенные пункты Донетчины.

Фото: Донецкая ОВА

Краматорский район. В Лимане погиб человек. В Иллиновке поврежден один объект инфраструктуры. В Дружковке пострадали многоквартирный дом, магазин и газопровод. В Краматорске поврежден жилой дом.

Бахмутский район. В Северске разрушения зафиксированы в пяти частных домах.
С линии фронта эвакуированы 111 человек, среди них — 23 ребенка.

Ранее мы писали, что масштабные удары по энергосистеме оставили без света пять областей Украины.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Славянск Донецкая область
Прочее
российские удары
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
12:32
В Ростовской области усилили проверки авто с украинскими номерами
18:18
В Должанске оккупанты на «Урале» раздавили авто с мирными
18:13
На оккупированной Луганщине в пяти городах критическая ситуация с централизованным водоснабжением – ОВА
22:25
Почти вся оккупированная Донетчина обесточена
14:52
ГУР уничтожил Ка-27 и системы ПВО РФ в Крыму
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото с ВОТ ко Дню Достоинства и Свободы
16:00
Строят витрину, когда люди без воды: оккупанты открыли кусок дороги
15:45
Падение с 240 метров: как погоня за планом стоила жизней девяти шахтеров
14:11
Передача украинских детей в российские семьи: СБУ сообщила о подозрении пяти коллаборантам
11:00
Студентов-медиков в Крыму заставляют работать в военных госпиталях
13:13
На оккупированных территориях РФ проведет «военно-патриотический диктант»
12:22
РФ усиливает цензуру на оккупированных территориях Украины
02:37
Несколько оккупированных городов Донетчины остались без подачи воды — причина
20:23
Пушилин из-за разрушений на ТЭС ввел режим чрезвычайной ситуации на оккупированной Донетчине. Что известно
19:04
Как Россия «открывает» аэропорты в городах, которые ей не принадлежат
12:59
Оккупированный Донецк частично обесточен
09:39
В школах Мелитополя родителей призывают сдавать деньги на дроны
08:12
Беспилотники вывели из строя Зуевскую и Старобешевскую ТЭС
22:49
На оккупированной Луганщине мужчины начали массово получать повестки: в ОВА рассказали, что известно
17:00
Оккупанты начали новую волну принудительной мобилизации на Херсонщине
16:47
На оккупированной Луганщине фиксируются сбои при подаче воды
15:35
«Примари» ГУР уничтожили три элементы ПВО РФ на Донбассе
15:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
14:50
Из Монаховского карьера уходит вода: затопленные автобусы всплыли на поверхность
13:53
Насосы остановились: в оккупированном Донецке воды нет даже по графику
10:44
Точечные удары по инфраструктуре оккупированного Донбасса: захватчики подтвердили масштаб урона
07:12
Массовый блэкаут в оккупированной Донецкой области: подстанция в Макеевке выведена из строя
12:35
Удар по логистике РФ: детонировали объекты топлива на ВОТ Донецкой области и склад БпЛА
17:44
ВСУ поразили радиолокационную станцию, военный эшелон и личный состав россиян в оккупации
15:50
Силы обороны вышли из Нововасильевского в Запорожской области
все новости
13:23
Вторая атака за сутки: в Славянске повреждены две школы
12:59
На Покровском направлении Силы обороны взяли в плен двух россиян
12:32
В Ростовской области усилили проверки авто с украинскими номерами
12:30
За сутки погиб один человек в Донецкой области
12:30
Армия РФ ударила беспилотником «Молния-2» по Славянской громаде
11:57
Шесть дронов залетело в Молдову — один приземлился на крышу дома
11:44
ВСУ нанесли удар по российскому самолёту А-60 — Генштаб
11:24
Масштабные удары по энергосистеме оставили без света сотни населенных пунктов Украины
10:40
Воздушные Силы назвали число сбитых российских ракет
10:38
В Киеве уже шесть погибших после ночного комбинированного удара
10:13
Шестеро пострадавших в Одесской области после ночных атак: среди раненых — двое детей
10:08
Запуск «Калибров» из Новороссийска попал на видео
09:34
СМИ: Министр армии США встречается с российской делегацией в ОАЭ
08:39
Белоцерковский район на Киевщине подвергся комбинированной атаке
07:55
Комбинированная атака: дроны, ракеты — все летело на Киев
07:28
Элементы российской ПВО обрушились на дома в Геленджике и Новороссийске
23:05
Российская армия атаковала энергетиков в Донецкой области: поврежден их автомобиль
21:55
Российские войска без каких-либо средств защиты штурмуют на Лиманском направлении – ВСУ
21:34
Украинские спецназовцы провели операцию и взяли в плен более 10 российских военных на Покровском направлении
21:13
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
21:08
В Покровск и Мирноград организовываются дополнительные логистические пути – ВСУ
20:14
Украинские морпехи отбили штурм российской армии под Мирноградом: кадры
19:49
Экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что мобилизовался в ВСУ: его подозревают в коррупции на закупках БПЛА и РЭБ
18:59
Отключения света. Когда и как будут действовать графики 25 ноября в Украине
18:18
В Должанске оккупанты на «Урале» раздавили авто с мирными
18:13
На оккупированной Луганщине в пяти городах критическая ситуация с централизованным водоснабжением – ОВА
17:47
Над авиабазой в Нидерландах, где хранится ядерное оружие, заметили неизвестный дрон
17:34
Российская армия продвинулась в Торецке и под Лиманом – DeepState
17:17
РФ совершенствует методы атак «Шахедами» — эксперт
17:11
«Шахеды» ударили по Павлограду: повреждено предприятие, ранены три человека
все новости
ВИДЕО
Военные НГУ взяли в плен оккупантов. Фото: скриншот На Покровском направлении Силы обороны взяли в плен двух россиян
25 ноября, 12:59
Запуск «Калибров» из Новороссийска попал на видео Запуск «Калибров» из Новороссийска попал на видео
25 ноября, 10:08
Элементы российской ПВО обрушились на дома в Геленджике и Новороссийске Элементы российской ПВО обрушились на дома в Геленджике и Новороссийске
25 ноября, 07:28
Оккупант на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео Российские войска без каких-либо средств защиты штурмуют на Лиманском направлении – ВСУ
24 ноября, 21:55
Пленные оккупанты на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Украинские спецназовцы провели операцию и взяли в плен более 10 российских военных на Покровском направлении
24 ноября, 21:34
Уничтоженная российская техника под Мирноградом. Фото: кадр из видео Украинские морпехи отбили штурм российской армии под Мирноградом: кадры
24 ноября, 20:14

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор