Армия РФ ударила беспилотником «Молния-2» по Славянской громаде

Вчера поздно вечером РФ дважды атаковала Славянскую громаду. По словам начальника городской военной администрации Вадима Ляха, зафиксированы два удара с применением БПЛА «Молния-2».
Под вражескую атаку попал поселок Билбасовка. Повреждены два частных дома, обошлось без пострадавших.
По утренней информации Донецкой ОВА на 25 ноября, в течение суток российские войска 15 раз обстреливали населенные пункты Донетчины.
Краматорский район. В Лимане погиб человек. В Иллиновке поврежден один объект инфраструктуры. В Дружковке пострадали многоквартирный дом, магазин и газопровод. В Краматорске поврежден жилой дом.
Бахмутский район. В Северске разрушения зафиксированы в пяти частных домах.
С линии фронта эвакуированы 111 человек, среди них — 23 ребенка.
Ранее мы писали, что масштабные удары по энергосистеме оставили без света пять областей Украины.
Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»