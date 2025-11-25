Армия РФ ударила беспилотником «Молния-2» по Славянской громаде

Фото: Славянская МВА

Вчера поздно вечером РФ дважды атаковала Славянскую громаду. По словам начальника городской военной администрации Вадима Ляха, зафиксированы два удара с применением БПЛА «Молния-2».

Под вражескую атаку попал поселок Билбасовка. Повреждены два частных дома, обошлось без пострадавших.



По утренней информации Донецкой ОВА на 25 ноября, в течение суток российские войска 15 раз обстреливали населенные пункты Донетчины.

Краматорский район. В Лимане погиб человек. В Иллиновке поврежден один объект инфраструктуры. В Дружковке пострадали многоквартирный дом, магазин и газопровод. В Краматорске поврежден жилой дом.



Бахмутский район. В Северске разрушения зафиксированы в пяти частных домах.

С линии фронта эвакуированы 111 человек, среди них — 23 ребенка.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»