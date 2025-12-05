Окружения Покровска и Мирнограда нет, ВСУ работают над расширением логистических коридоров

Командир 7 корпуса ДШВ, бригадный генерал Евгений Ласийчук заявил, что российские войска не захватили Покровск и Мирноград Донецкой области. Украинские военные работают над расширением логистических коридоров. Об этом он рассказал в интервью для ICTV.



«Россияне в третий раз докладывают, что Покровск оцепили и взяли под свой контроль. Это неправда. Ситуация тяжелая. Подразделения врага постоянно совершают наступательные действия, пробуют завладеть городом и улучшить тактическое положение. Условная линия разграничения – по стальной дороге. Северную часть полностью контролируем. Центральная часть городской застройки – здесь есть наши подразделения, не допускающие продвижения противника», — уточнил он.



Ранее мы писали, что самые ожесточенные бои идут в районе Покровска, в Харьковской и Запорожской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что РФ сосредоточила на линии фронта более 700 тысяч военных.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»