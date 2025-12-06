Подбитый танкер «теневого флота» РФ терпит бедствие у берегов Болгарии

Танкер «Кайрос» сел на мель у побережья Болгарии. Фото: скриншот

У побережья Болгарии, в районе Ахтополя, терпит бедствие танкер российского «теневого флота» Kairos. Известно, что судно бросило якорь. На борту находятся около 10 человек. Об этом передают местные СМИ.



Согласно плану поисково-спасательной операции, на борт был поднят вертолет ВМС США.



Танкер, ходящий под флагом Гамбии, является, как утверждается, частью так называемого теневого флота, перевозящего российскую нефть в обход санкций.



Ранее мы писали, что морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих «теневому флоту» РФ. Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»