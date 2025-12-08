У Костянтинівці під час обстрілу постраждала родина з дітьми

Окупаційні війська вранці 8 грудня завдали удару по Костянтинівці за допомогою FPV-дрону. Постраждала родина. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.



Росіяни вдарили по місту о 09:00.



«Внаслідок атаки отримали поранення 42-річний чоловік, його дружина 32 років та двоє їхніх неповнолітніх дітей — 7-річна дівчинка та хлопчик 12 років. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та контузію», — йдеться у повідомленні.



Стан дітей та батька середньої тяжкості.



Раніше ми писали, що російські окупанти в понеділок вночі, 8 грудня, вдарили по Краматорську на Донеччині.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»