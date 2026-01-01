Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Після Слов'янська: Пушилін пов'язав доступ до води із продовженням війни
01 січня 2026, 11:00

Після Слов'янська: Пушилін пов'язав доступ до води із продовженням війни

Після Слов'янська: Пушилін пов'язав доступ до води із продовженням війни

Ватажок окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін заявив, що у 2026 році влада має намір реалізувати «комплекс заходів» для покращення водопостачання на захоплених територіях Донецької області. Відповідну заяву він зробив у коментарі росЗМІ, відповідаючи на запитання щодо пріоритетів наступного року.

За словами Пушиліна, у регіоні вже ведеться «системна робота» щодо скорочення втрат води у зношених мережах. При цьому він фактично визнав, що нинішні заходи не вирішують проблеми, анонсувавши додаткові кроки.

«Ми плануємо ще низку заходів до того, як буде відбудовано Сіверський Донець після “визволення” Слов'янська, щоб покращити ситуацію з водою. Цим питанням ми займатимемося», — заявив він, пов'язавши вирішення проблеми виключно із захопленням Слов'янська, що безпосередньо пов'язується із продовженням бойових дій.

Як раніше писали «Новини Донбасу», гострий дефіцит води на тимчасово окупованих територіях Донецької області виник у 2022 році після припинення подачі води Сіверським Донцем — Донбас. У найкритичніші періоди вода в ряді населених пунктів з'являлася лише раз на кілька днів і лише на кілька годин.

Після будівництва каналу Дон — Сіверський Донець ситуація частково покращилась, проте водну кризу таки не було подолано. Найбільш важка ситуація зберігається в густонаселених та промислових районах, що критично залежали від каналу Сіверський Донець — Донбас, зруйнованого 2022 року.

Вода подається за жорстким графіком або відсутня повністю в Донецьку (особливо в Кіровському районі), Макіївці (Калинінський мікрорайон), Горлівці, Ясинуватій, Єнакієвому, Дебальцевому, Кіровському, Жданівці, Шахтарську, Торезі, Сніжному та Харцизьку.

Криза посилюється обмілінням водосховищ — Ольхівського, Старокримського та Верхньокальміуського, а також критичним зносом водопровідних мереж, що в окремих районах Донецька досягає майже 100%. Свою роль відіграли й посушливі погодні умови.

Мешканці змушені годинами стояти у чергах по воду, яку привозять цистернами. У Донецьку та Макіївці бочки з водою доставляють у середньому раз на чотири дні, при цьому регулярні перебої призводять до конфліктів за доступ до мінімальних обсягів ресурсу.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

