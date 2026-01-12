Російська армія масовано била по Вільнянську та Малій Токмачці у Запорізькій області

Фото: Запорізька ОВА

Внаслідок атаки російських військ по Вільнянську загинула жінка, ще один мирний житель отримав поранення. Місто зазнало ударів ворожих безпілотників — зруйновано та пошкоджено житлові будинки.



Загалом за добу окупаційна армія завдала 498 ударів по 23 населених пунктах Запорізької області, повідомили у Запорізькій ОВА. Найбільша кількість атак припала на Вільнянськ та Малу Токмачку.

Внаслідок обстрілів прифронтових населених пунктів Запорізького району було поранено чотирьох мирних жителів. Основну частину ударів РФ здійснила із застосуванням безпілотників: 273 дрони різної модифікації, переважно FPV, атакували Вільнянськ, Біленьке, Степногірськ, Гуляйполе, Малу Токмачку, Лук'янівське та інші громади.

Крім того, війська РФ завдали 213 артилерійських ударів по прифронтових територіях, у тому числі по Степногірську, Приморському, Гуляйполю і Малій Токмачці.

Ще 7 авіаударів було зафіксовано по Різдвянці, Оріховому, Малій Токмачці, Воздвиженці та Верхній Терсі. П'ять обстрілів з РСЗВ припали по Лук'янівському, Малій Токмачці, Чарівному та інших населених пунктах.

Найбільше ударів за добу російська армія завдала дронами та артилерією, зосередивши вогонь по Вільнянську та лінії зіткнення.

Нагадаємо, обстріли артилерією та FPV-дронами накрили Нікополь та чотири громади області.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»