Российские войска пытаются и проникнуть в Лиман, и обойти город – ВСУ

Ситуация в районе Лимана. Фото: карта DeepState

Российские войска пытаются инфильтрировать группы в город Лиман Донецкой области. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.



По его словам, эта давняя тактика оккупантов.



«Они туда постоянно лезут, не первый месяц. Однако сказать, что там что-то изменилось насчет самого города – нет, вообще нет», – сказал Трегубов.



Спикер ОС отметил, что россияне пытаются и обойти Лиман, и инфильтрироваться в город, а технику на этом направлении используют крайне ограниченно.



«Абсолютное большинство пешее. Если сравнивать с тем, что могло быть полтора года назад, то это вообще, считайте, что «техники нет». Она на самом деле есть, но ограниченно. Если во всей нашей зоне ответственности за день фиксируется где-то там «один-полтора» подбитых танка – то это сейчас. Сейчас это настолько вспомогательное средство, которое используется очень редко и только тогда, когда погода позволяет и есть гарантия, что его ни один дрон не поразит. Техники сейчас реально стало мало, объективно у россиян ее повыбивали. Они пытались что-то накапливать, но не накапливается. При таких условиях доминирования дронов, при «килл-зоне» на 20-40 километров – какие танки? Они не «выживают» вообще», – добавил он.

Напомним, что глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о «захвате» поселка Купянск-Узловой на Харьковщине и назвал его «городом», в ВСУ ответили на слова российского командования.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко