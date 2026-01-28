Киев и Будапешт обменялись дипломатическими вызовами послов

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Скриншот

28 января Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Венгрии в Украине Антала Гейзера для обсуждения заявлений венгерской стороны, касающихся возможного вмешательства Украины в ход парламентских выборов в Венгрии.

В ходе встречи украинская сторона выразила несогласие с подобными утверждениями. Этому предшествовала встреча 27 января в МИД Венгрии с послом Украины в Будапеште.

Венгерская сторона сообщила о предполагаемых попытках Киева повлиять на результаты парламентских выборов в стране в пользу оппозиционной партии «Тиса».



В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что Киев не считает приемлемым вовлечение Украины во внутренние политические процессы Венгрии и подчеркнули, что подобные заявления могут осложнять двусторонний диалог.

Украинская сторона также призвала к сдержанности в публичных высказываниях. В то же время в МИД Украины заявили о готовности к развитию конструктивного сотрудничества с Венгрией.

Отдельно была обозначена позиция Киева относительно необходимости разблокирования переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, что, по оценке украинской стороны, отвечает интересам обеих стран и венгерского национального меньшинства в Украине.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя ситуацию в Facebook, сообщил, что не был удивлен вызовом венгерского посла и реакцией украинской стороны.



«Они вновь выразили возражения против того, что в рамках национальной петиции венгерские граждане смогут высказать свое мнение о намерениях Брюсселя и Киева направить средства венгерского бюджета на функционирование и вооружение Украины», — заявил Сийярто.

Напомним, Венгрия заблокировала 12 украинских СМИ.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»