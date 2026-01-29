У Дружківці та громаді надзвичайно складна ситуація з теплопостачанням: пошкоджені теплотраси – МВА

Голова Дружківської міської військової адміністрації Андрій Панков. Фото: Дружківська МВА

У Дружківській громаді на Донеччині надзвичайно складна ситуація з теплопостачанням житлового фонду. Про це повідомив голова Дружківської міської військової адміністрації Андрій Панков.



Внаслідок російських обстрілів отримали пошкодження магістральні та внутрішньоквартальні теплотраси. Додатковим ускладнюючим фактором стало різке потепління: через перепади температур сталося розморожування окремих ділянок тепломережі, що призвело до численних поривів. Зокрема, у зруйнованих та покинутих квартирах батареї, прихоплені морозом, почали відтавати та масово виходити з ладу. Поки що без опалення залишаються кілька багатоквартирних будинків, але за минулу ніч їх кількість зросла.



Ситуація ускладнюється і тим, що у місті працює обмежена кількість комунальних спеціалістів – людей, що фізично виконують аварійно-відновлювальні роботи.



Ключовою умовою для стабілізації ситуації є безперешкодний доступ аварійних та слюсарних бригад до квартир.



У МВА звертаються до жителів з наполегливим проханням:

не втручатися самостійно у роботу системи опалення;

не зливати воду з внутрішньобудинкових мереж;

терміново повідомити сусідів, які тимчасово виїхали з міста, та допомогти організувати доступ спеціалістів до їхніх будинків.

Нагадаємо, що у Дружківці та громаді ситуація стрімко загострюється, безпечних місць там більше немає.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко