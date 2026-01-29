Окупанти вбили депутата Донецької обласної ради у Костянтинівці

У Костянтинівці на початку січня цього року внаслідок російського обстрілу було вбито депутата Донецької обласної ради від Партії регіонів Тетяну Волобуєву. Про це повідомляють місцеві пабліки.



Обстріл стався 3 січня 2026 року.





Довідка



Тетяна Волобуєва народилася 23 листопада 1955 року. Закінчила Харківський юридичний університет, працювала приватним нотаріусом. У 2010 році була обрана депутатом.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»