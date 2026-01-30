У Дружківці не працюють відділення «ПриватБанку»: повідомляють, що вони закрилися через погіршення ситуації

«ПриватБанк». Фото: соцмережі

У місті Дружківка Донецької області відділення «ПриватБанку» тимчасово не працюють. Про це повідомили на «гарячій лінії» банку.



Там сказали, що як тільки з'явиться можливість знову відкрити відділення, вони працюватимуть.



Раніше телеканал «Капрі» та місцеві пабліки у соцмережах з посиланням на працівників банку заявили, що «у зв'язку із загостренням безпекової ситуації у Дружківці закрилося останнє відділення «ПриватБанку», а його банкомати перестануть працювати».

Нагадаємо, що у Дружківці та громаді надзвичайно складна ситуація з теплопостачанням, пошкоджені теплотраси.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко