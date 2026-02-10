Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
У Запорізькій області загинув священик РПЦ під час атаки
10 лютого 2026, 16:16

У Запорізькій області загинув священик РПЦ під час атаки

Дніпрорудне. Дніпрорудне.

У Запорізькій області під час атаки на похоронну процесію загинув священнослужитель Російської православної церкви. Про це повідомляє пропагандистське агентство РФ ТАСС із посиланням на Бердянську єпархію РПЦ.

Загиблим виявився протоієрей Сергій Кляхін. За інформацією російської сторони, він був настоятелем храму Успіння Божої Матері в місті Дніпрорудне.

Раніше так званий «губернатор» окупованої частини Запорізької області Євген Балицький заявив про загибель однієї людини та поранення ще шести внаслідок удару.

Нагадаємо, що у російському полоні раніше помер міський голова тимчасово окупованого Дніпрорудного Василівського району Запорізької області Євген Матвєєв.

Місто Дніпрорудне було окуповане російськими військами на початку березня 2022 року, невдовзі після старту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

