Российские войска дроном атаковали автомобиль в Краматорске

10 февраля в 10:18 российские войска FPV-дроном на оптоволокне атаковали город Краматорск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



Под удар попал автомобиль в одном из микрорайонов города.



Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что 9 февраля российский дрон ударил по АЗС в Краматорске, в результате чего возник масштабный пожар, загорелись машины и резервуар с газом.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко