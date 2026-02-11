ЗСУ вразили ЗРК «Оса» на окупованій Донеччині

Українські військовослужбовці вдарили по зенітно-ракетному комплексу «Оса» російських окупантів у селі Третяки Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



У відомстві також розповіли, що окупованому селі Балочки Запорізької області вражено склад матеріально-технічного забезпечення росіян.



Крім того, у районі села Любимівка під удар потрапив район зосередження військової техніки заслонів; у районі Гуляйполя Сили оборони вдарили по зосередженню живої сили підрозділу із складу центру «Рубікон».



Також у районі села Воскресенське Херсонської області вражено російський зенітний ракетний комплекс «Тор».



Втрати окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються.



Раніше ми писали, що Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про серію успішних ударів по військових об'єктах ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей, а також на території РФ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

