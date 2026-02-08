ВСУ поразили склады и пункты управления ВС РФ в Новоэкономическом и Розовке

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о серии успешных ударов по военным объектам ВС РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей, а также на территории РФ.



Как отмечается, в рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей противника подразделения Сил обороны Украины в ночь на 8 февраля был поражен склад материально-технического обеспечения российского подразделения в районе временно оккупированного населенного пункта Розовка Запорожской области.



По данным Генштаба, объект использовался для хранения ресурсов, необходимых для ведения боевых действий. Накануне, в районе населенного пункта Красногорское на временно оккупированной территории Запорожской области, под удар попал район сосредоточения живой силы противника.



Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе населенного пункта Новоэкономическое, был поражен пункт управления беспилотными летательными аппаратами российских войск.



Также подтверждены результаты предыдущих ударов по государственному центральному межвидовому полигону МО РФ «Капустин Яр» в Астраханской области.



Сообщается о повреждении технического сооружения обслуживания баллистических ракет средней дальности, монтажного корпуса, а также склада материально-технического обеспечения. Данные о потерях противника и масштабах нанесенного ущерба уточняются.

Напомним, Сил обороны Украины 6-го и в ночь на 7 февраля нанесли удары по ряду военных объектов противника на ВОТ Донецкой области.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»