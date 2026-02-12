Силы обороны нанесли удар по ракетному арсеналу РФ в Волгоградской области

Ночью, 12 февраля, Силы обороны нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса РФ. Под атаку попал завод ВПК «Прогресс» в городе Мичуринск Тамбовской области, а также арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления в населенном пункте Котлубань Волгоградской области.

По информации из открытых источников, в результате удара по арсеналу в Котлубани возник масштабный пожар, сопровождавшийся детонацией боеприпасов. Очевидцы сообщали о серии взрывов и сильном задымлении в районе объекта.



Власти Волгоградской области объявили эвакуацию жителей Котлубани, расположенной в Городищенском районе. Для населения были развернуты пункты временного размещения, на месте происшествия работают экстренные и профильные службы.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что на объект Минобороны РФ «упали обломки украинской ракеты», после чего произошло возгорание.

Уточняется, что удар был нанесен по двум целям: Мичуринск (Тамбовская область), завод ВПК «Прогресс»; Котлубань (Волгоградская область), арсенал ГРАУ.

Напомним, украинские военнослужащие ударили по зенитно-ракетному комплексу «Оса» российских оккупантов в селе Третяки Донецкой области.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»