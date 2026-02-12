Беспилотники поразили НПЗ «Лукойла» в Республике Коми: возник пожар, расстояние до цели – около двух тысяч километров

Последствия атаки на НПЗ в Ухте. Фото: соцсети

Утром 12 февраля БПЛА поразили нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Ухтанефтепереработка» в городе Ухта Республика Коми РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале Exilenova+.



В результате атаки на заводе возник пожар.



Расстояние от границы Украины около двух тысяч километров.



OSINT-аналитики «КіберБорошно» рассказали, что НПЗ атаковали беспилотники «Лютый» и поразили установку АВТ – атмосферно-вакуумной перегонки нефти.



АВТ выполняет первичную переработку нефти с получением мазута, дизельного топлива, вакуумного газойля и сырья для производства битумов.



«Поражение такой установки напрямую влияет на выпуск тяжелых нефтепродуктов и дорожных битумов, а также на дальнейшие цепи более глубокой переработки», – отметили аналитики.



Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн подтвердил атаку дронов и пожар на НПЗ в Ухте.



В Минобороны РФ заявили, что утром российская ПВО якобы «сбила девять украинских БПЛА самолетного типа» в Республике Коми.

Напомним, что ночью 12 февраля дроны атаковали оккупированный Луганск, в результате чего под удар могла попасть подстанция, часть районов осталась без света.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко