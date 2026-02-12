Безпілотники уразили НПЗ «Лукойлу» у Республіці Комі: виникла пожежа, відстань до цілі – близько двох тисяч кілометрів

Наслідки атаки на НПЗ в Ухті. Фото: соцмережі

Вранці 12 лютого БПЛА уразили нафтопереробний завод «Лукойл-Ухтанафтопереробка» у місті Ухта Республіка Комі РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі Exilenova+.



Внаслідок атаки на заводі виникла пожежа.



Відстань від кордону України близько двох тисяч кілометрів.



OSINT-аналітики «КіберБорошно» розповіли, що НПЗ атакували безпілотники «Лютий» та уразили установку АВТ – атмосферно-вакуумної перегонки нафти.



АВТ виконує первинну переробку нафти з отриманням мазуту, дизельного пального, вакуумного газойлю та сировини для виробництва бітумів.



«Ураження такої установки безпосередньо впливає на випуск важких нафтопродуктів та дорожніх бітумів, а також на подальші ланцюги глибшої переробки», – зазначили аналітики.



Голова Республіки Комі Ростислав Гольдштейн підтвердив атаку дронів та пожежу на НПЗ в Ухті.



У Міноборони РФ заявили, що вранці російська ППО нібито «збила дев'ять українських БПЛА літакового типу» в Республіці Комі.

Нагадаємо, що вночі 12 лютого дрони атакували окупований Луганськ, внаслідок чого під удар могла потрапити підстанція, частина районів залишилася без світла.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко