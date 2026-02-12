В Киеве восстановили свет для 100 тысяч семей после атаки

В Киеве энергетики восстановили электроснабжение для около 100 тысяч семей, которые остались без света в результате массированной атаки на энергетическую инфраструктуру.



Как сообщили в энергокомпании, Деснянский район столицы постепенно возвращается к временным графикам подачи электроэнергии.



«Деснянский район возвращается к временным графикам. Благодарим жителей столицы за поддержку и понимание», — заявили энергетики.



Ранее в ДТЭК сообщали, что из-за ночной атаки без электричества остались более 107 тысяч семей. Отключения произошли из-за повреждений сетей и оборудования.



Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы и призывают жителей экономно использовать электроэнергию в часы пиковых нагрузок.

Напомним, в ночь на 12 февраля российские войска атаковали Украину 24 баллистическими ракетами типа «Искандер-М» и С-300, управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69, а также 219 ударными БпЛА и беспилотниками других типов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»