У Києві відновили світло для 100 тисяч родин після атаки

У Києві енергетики відновили електропостачання для близько 100 тисяч родин, які залишилися без світла внаслідок масованої атаки на енергетичну інфраструктуру.



Про це повідомили представники енергокомпанії, зазначивши, що Деснянський район столиці поступово повертається до тимчасових графіків електропостачання.



«Деснянський район повертається до тимчасових графіків. Дякуємо мешканцям столиці за підтримку та розуміння», — повідомили енергетики.



Раніше у ДТЕК інформували, що через нічну атаку без електрики залишилися понад 107 тисяч родин. Частина будинків була знеструмлена внаслідок пошкоджень мереж та обладнання.



Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи та закликають мешканців ощадливо споживати електроенергію в години пікового навантаження.

Нагадаємо, в ніч на 12 лютого російські війська атакували Україну 24 балістичними ракетами типу «Іскандер-М» та С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69, а також 219 ударними БпЛА і безпілотниками інших типів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»