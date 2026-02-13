В окупованому Генічеську дітям показували бойову зброю

В окупованому Генічеську у місцевій станції юних техніків відбулася чергова зустріч у межах так званого «військово-патріотичного виховання», яке російська окупаційна влада проводить дедалі активніше. Про це повідомляє рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України «Жовта Стрічка».



За даними активістів, на заході були присутні представники окупаційної адміністрації, а також начальник регіонального штабу російської організації «Юнармія» Микита Поляков.



Під час зустрічі дітям демонстрували бойову зброю — автомат Калашникова та пістолет Макарова. Причому ознайомлення зі зброєю проводили навіть для учнів молодших класів.



«Бойову зброю показували навіть наймолодшим школярам. Це свідчить про цілеспрямовану спробу мілітаризувати дітей з раннього віку», — зазначають у русі спротиву.



Активісти наголошують, що подібні заходи є частиною системної політики РФ з ідеологічної обробки та втягування дітей з окупованих територій у військову пропаганду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованих школах Херсонської області російські загарбники навчають дітей користуватися зброєю в рамках псевдопатріотичних програм.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»