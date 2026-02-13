Удар по дому в Краматорске: в ГВА рассказали, в каком состоянии раненые мама и бабушка погибших братьев

Последствия обстрела Краматорска. Фото: Краматорская ГВА

Пострадавшие в результате обстрела города Краматорск на Донетчине находятся в состоянии средней тяжести. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил начальник Управления по вопросам информационной политики Краматорской городской военной администрации Игорь Еськов.



По его словам, раненым женщинам предоставляется медицинская помощь в больнице.



«У них диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения и акубаротравмы», – рассказал Еськов.

Напомним, что вечером 12 февраля российские войска ударили по дому в Краматорске, в результате чего погибли три брата – два 19-летних парня и восьмилетний мальчик. Их 43-летняя мама и 65-летняя бабушка получили ранения. Также известно о погибшем мужчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко