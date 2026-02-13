Удар по будинку у Краматорську: у МВА розповіли, в якому стані поранені мама та бабуся загиблих братів

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Краматорська МВА

Постраждалі внаслідок обстрілу міста Краматорськ на Донеччині перебувають у стані середньої важкості. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив начальник Управління з питань інформаційної політики Краматорської міської військової адміністрації Ігор Єськов.



За його словами, пораненим жінкам надається медична допомога у лікарні.



«У них діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення та акубаротравми», – розповів Єськов.

Нагадаємо, що ввечері 12 лютого російські війська вдарили по будинку у Краматорську, внаслідок чого загинули три брати – два 19-річні хлопці та восьмирічний хлопчик. Їх 43-річна мама та 65-річна бабуся отримали поранення. Також відомо про загиблого чоловіка.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко