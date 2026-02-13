Армия РФ ударила по дому в Краматорске: погибли три брата, ранены их мама и бабушка

Последствия обстрела Краматорска. Фото: прокуратура

12 февраля в 21:15 российские войска атаковали жилой сектор города Краматорск. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



В результате прямого попадания средства поражения в частный дом погибли два 19-летних парня и их восьмилетний брат. Ранения получила 43-летняя мама погибших и их 65-летняя бабушка. У женщин диагностировали минно-взрывные и черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга, контузией, ушибами грудной клетки, позвоночника и руки.



Устанавливается тип вооружения, которым оккупанты ударили по городу.



Обновлено. Глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко рассказал, что в результате атаки в общей сложности погибли четыре человека.



Известно о погибшем мужчине 1962 года рождения.

Напомним, что в ночь на 12 февраля армия РФ атаковала Краматорск, под удар попали спасатели, повреждены многоэтажки и есть раненые.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко