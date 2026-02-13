Армия РФ ударила по дому в Краматорске: погибли три брата, ранены их мама и бабушка

12 февраля в 21:15 российские войска атаковали жилой сектор города Краматорск. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.
В результате прямого попадания средства поражения в частный дом погибли два 19-летних парня и их восьмилетний брат. Ранения получила 43-летняя мама погибших и их 65-летняя бабушка. У женщин диагностировали минно-взрывные и черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга, контузией, ушибами грудной клетки, позвоночника и руки.
Устанавливается тип вооружения, которым оккупанты ударили по городу.
Обновлено. Глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко рассказал, что в результате атаки в общей сложности погибли четыре человека.
Известно о погибшем мужчине 1962 года рождения.
Напомним, что в ночь на 12 февраля армия РФ атаковала Краматорск, под удар попали спасатели, повреждены многоэтажки и есть раненые.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко