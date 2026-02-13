Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Армия РФ ударила по дому в Краматорске: погибли три брата, ранены их мама и бабушка
13 февраля 2026, 08:55

Армия РФ ударила по дому в Краматорске: погибли три брата, ранены их мама и бабушка

Последствия обстрела Краматорска. Фото: прокуратура Последствия обстрела Краматорска. Фото: прокуратура

12 февраля в 21:15 российские войска атаковали жилой сектор города Краматорск.  Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

В результате прямого попадания средства поражения в частный дом погибли два 19-летних парня и их восьмилетний брат. Ранения получила 43-летняя мама погибших и их 65-летняя бабушка. У женщин диагностировали минно-взрывные и черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга, контузией, ушибами грудной клетки, позвоночника и руки.

Устанавливается тип вооружения, которым оккупанты ударили по городу.

Обновлено. Глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко рассказал, что в результате атаки в общей сложности погибли четыре человека.

Известно о погибшем мужчине 1962 года рождения.

Напомним, что в ночь на 12 февраля армия РФ атаковала Краматорск, под удар попали спасатели, повреждены многоэтажки и есть раненые.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Места
Краматорск
Организации
ВС РФ
Прочее
Война Обстрел Погибшие раненые
Люди
Александр Гончаренко
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:42
В оккупированном Луганске вопросами архитектуры будет заниматься уроженец Калмыкии Дорджи Ильджирингов
15:05
Оккупанты готовят железнодорожное сообщение между Мариуполем и Донецком
14:24
Оккупанты в Запорожской области массово отбирают жильё
18:37
Воду для Донбасса «нашли под землей»: в РФ заявляют о 14 месторождениях
17:40
Командир-каратель получил высокий пост в оккупированном Донецке
17:21
68 тысячам украинцев уже вернули пенсии после подтверждения личности — Минсоц
15:58
ВСУ поразили ЗРК «Оса» на оккупированной Донетчине
15:35
Пенсия на оккупированной территории: можно ли оформить и не потерять выплаты
15:15
Фигуранты с медалями «ЛНР» обвиняются в похищении и пытках гражданских в Соледарском районе
14:29
Милитаризация на оккупированных территориях: захватчики активно привлекают детей к войне
13:33
Оккупанты планируют регистрировать телефоны и банковские карты на ВОТ
11:44
«АТЕШ» зафиксировал новую базу оккупантов в Запорожской области
23:12
На оккупированных Донетчине и Луганщине жители жалуются на ухудшение качества бытового газа – «ЖЛ»
20:25
В группировке «ДНР» заявили, что хотят «запустить скоростные электрички» между оккупированными Донетчиной и Луганщиной
16:16
В Запорожской области погиб священник РПЦ при атаке
15:50
ВСУ ударили по полевому складу ГСМ и ремонтному подразделению на оккупированной Донетчине
14:24
Люди на ВОТ Донбасса жалуются на плохой газ: изменение цвета
12:50
В детсадах и школах Донецка сокращают питание: из меню исчезают мясо, фрукты и молоко
15:33
Еще один россиянин назначен на руководящую должность в оккупированном Донецке
15:00
Россия направила генераторы в Мариуполь из-за проблем с электричеством
09:49
В оккупированных школах Херсонщины детей учат пользоваться оружием
09:11
У оккупантов топливный кризис на Херсонском направлении
17:15
Пушилин заявил, что оккупанты «запустят поезд» между Ростовом и захваченными Донецком и Иловайском
12:42
В оккупированном Донецке обесточили 14 подстанций
20:08
Россия формализует милитаризацию школ на оккупированных территориях
14:28
В оккупированном Донецке задержали и избили правозащитника, который критиковал мобилизацию
12:10
Силы обороны поразили логистический хаб оккупантов в районе Макеевки
11:16
Москва настаивает на «признании Донбасса» всеми странами мира
10:31
На Луганщине оккупанты запускают конфискацию паев
10:09
В оккупированном Мариуполе произошло аварийное отключение электроэнергии: без света осталась почти тысяча абонентов
все новости
09:39
РФ атаковала Украину «Искандером» и 154 дронами: ПВО сбила 111
09:34
«Шахеды» ночью массированно атаковали порт в Одесской области: один человек погиб, еще шесть – ранены
09:06
Российская авиация сбросила авиабомбы на Славянск: разрушены и повреждены более 10 домов
08:55
Армия РФ ударила по дому в Краматорске: погибли три брата, ранены их мама и бабушка
22:26
Зеленский заявил, что лучше продолжать воевать, чем подписать невыгодный договор
21:36
Завтра по всей Украине будут применяться ограничения света — «Укрэнерго»
21:12
Белгородская область РФ частично осталась без света из-за удара
20:41
Силы обороны обнаружили тела оккупантов из Нигерии в Луганской области
19:45
Украине необходимо предоставить ПВО и продолжить давить на РФ — Зеленский
19:12
Стало известно, сколько в Славянске потратят на антидроновые сети
18:59
Гаевой возглавил департамент образования Донетчины: что о нем известно
18:09
Эвакуационная группа «Феникс» транспортировала травмированную женщину в больницу Славянска
17:50
В Донецкой области попал под российский обстрел автомобиль энергетиков
17:37
FPV-дроны над Константиновкой: бойцы «Хищника» прикрывают эвакуацию
17:19
Украинская артиллерия ударила по скоплению российских войск в Покровске: кадры
17:05
Лях рассказал, сколько людей остается в Славянске
16:56
Генштаб ВСУ подтвердил поражение Ухтинского НПЗ на расстоянии 1750 км от границы Украины
16:36
Зеленский наградил Владислава Гераскевича орденом Свободы
15:51
РФ сбросила авиабомбу на Краматорск: в ГВА показали последствия
15:42
В оккупированном Луганске вопросами архитектуры будет заниматься уроженец Калмыкии Дорджи Ильджирингов
15:30
Из Дружковки эвакуировали детей под дроном над головой с боевым зарядом
15:05
Оккупанты готовят железнодорожное сообщение между Мариуполем и Донецком
14:40
ФАБ-250 по жилым кварталам: новые разрушения и жертвы в Донецкой области
14:24
Оккупанты в Запорожской области массово отбирают жильё
13:43
В Киеве восстановили свет для 100 тысяч семей после атаки
13:42
Когда Starlink стал недоступен российским агрессорам, в Кремле заговорили о нарушении космического права
13:12
Беспилотники поразили НПЗ «Лукойла» в Республике Коми: возник пожар, расстояние до цели – около двух тысяч километров
12:42
Украина получила уникальный радар Lanza для Patriot и NASAMS
12:23
Российская армия продвинулась в Покровске – DeepState
12:05
Войска России из артиллерии и БПЛА ударили по Константиновке: один человек погиб, еще четыре – ранены
все новости
ВИДЕО
Украине необходимо предоставить ПВО и продолжить давить на РФ. Фото: скриншот Украине необходимо предоставить ПВО и продолжить давить на РФ — Зеленский
12 февраля, 19:45
Момент уничтожения FPV-дрона над гражданскими в Константиновке. FPV-дроны над Константиновкой: бойцы «Хищника» прикрывают эвакуацию
12 февраля, 17:37
Скопление захватчиков в Покровске. Фото: кадр из видео Украинская артиллерия ударила по скоплению российских войск в Покровске: кадры
12 февраля, 17:19
Эвакуация детей из Дружковки. Фото: Нацполиция Украины Из Дружковки эвакуировали детей под дроном над головой с боевым зарядом
12 февраля, 15:30
Последствия российских обстрелов Донецкой области ФАБ-250 по жилым кварталам: новые разрушения и жертвы в Донецкой области
12 февраля, 14:40
Последствия атаки на НПЗ в Ухте. Фото: соцсети Беспилотники поразили НПЗ «Лукойла» в Республике Коми: возник пожар, расстояние до цели – около двух тысяч километров
12 февраля, 13:12

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор