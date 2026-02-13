Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Переговори у форматі РФ–США–Україна відбудуться в Женеві
13 лютого 2026, 13:23

Переговори у форматі РФ–США–Україна відбудуться в Женеві

Переговори РФ-США-Україна — ілюстративне фото. Створено ШІ. Переговори РФ-США-Україна — ілюстративне фото. Створено ШІ.

Новий раунд тристоронніх переговорів щодо війни в Україні має відбутися 17–18 лютого у Женеві. Зустріч пройде у форматі Росія — Україна — США.

Про це повідомляє російське державне агентство ТАСС з посиланням на прессекретаря президента РФ Дмітрія Пєскова.

За його словами, російську делегацію на переговорах очолить помічник Володимира Путіна Володимир Мединський.

Очікується, що ключовою темою переговорів стане можливість подальших кроків щодо врегулювання війни та обговорення безпекових гарантій для України.

Офіційні представники України та США на момент публікації не коментували інформацію про склад делегацій та порядок зустрічі.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Женева
Тристороння контактна група переговори з Росією

