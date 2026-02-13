Загибель братів від удару РФ у Краматорську: рятувальники діставали тіло дитини з-під завалів будинку

Наслідки атаки на Краматорськ. Фото: ДСНС

Ввечері 12 лютого російські війська атакували місто Краматорськ. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



БПЛА влучив у приватний будинок. Під завалами будинку опинилась дитина. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт бійці ДСНС дістали з-під завалів тіло восьмирічного хлопчика.



Також рятувальники розібрали дві тонни пошкоджених будівельних конструкцій та загасили пожежу на площі 15 квадратних метрів. Роботи завершені.



Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що ввечері місто атакували безпілотником та авіабомбами.



Повністю зруйновані три приватні будинки. Пошкоджені 76 приватних будинків та газопровід.

Нагадаємо, що внаслідок цього удару загинули три брати – два 19-річні хлопці та восьмирічний хлопчик. Їх 43-річна мама та 65-річна бабуся отримали поранення. Також відомо про загиблого чоловіка.



Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко