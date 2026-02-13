По всій Україні вимикатимуть світло — Укренерго

Графіки діятимуть в Україні 14 лютого

У суботу, 14 лютого, у всіх регіонах України протягом усієї доби вимикатимуть світло. Про це повідомили у прес-службі "Укренерго".



Як зазначається, для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, а для промислових – графіки обмеження потужності. Причина введення заходів обмеження – наслідки російських атак на енергооб'єкти.



«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень на вашу адресу — можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що у Києві енергетики відновили електропостачання для близько 100 тисяч родин, які залишилися без світла внаслідок масованої атаки на енергетичну інфраструктуру.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

